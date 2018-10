John und Doris Naisbitt „China nimmt die Rolle ein, die es über Jahrhunderte inne hatte“

Sehen Sie in dem Aufstieg Chinas nichts Problematisches? Gerade mit Blick auf Menschenrechte und Freiheiten.

Doris Naisbitt: Es gibt in der Tat einen großen Unterschied mit Hinblick auf den Journalismus, die Wirtschaft und die politische Welt zwischen China und dem Westen. Chinas System fußt auf einer anderen Geschichte und Kultur, auch auf anderen Werten. Der Umgang mit Menschenrechten, Meinungsfreiheit und Demokratie steht oftmals in Widerspruch zum westlichen Denken. Während es dort große ökonomische Freiheit gibt, lenkt die Kommunistische Partei den politischen Kurs systematisch und zentralistisch. Das mag einem westlichen Anspruch nicht genügen, aber Wirtschaft muss sich an der Realität orientieren, und nicht am Wunschdenken.

John Naisbitt: In allen Teilen dieser Welt treiben heimische Interessen und damit verbundenes Säbelrasseln nach Außen, die Politik an. Donald Trump treibt das traurigerweise in absurde und gefährliche Dimensionen. Aber auf dem globalen Markt besiegen ökonomische Erwägungen immer noch die politischen Erwägungen.