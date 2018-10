John und Doris Naisbitt „China nimmt die Rolle ein, die es über Jahrhunderte inne hatte“

Trump würde die Globalisierung am liebsten rückabwickeln – und ist damit nicht alleine. Fast überall in der westlichen Welt sind Nationalisten auf dem Vormarsch. Kommt die Globalisierung an ihr Ende?

John Naisbitt: Es gibt keinen Schalter, den man umlegen kann, um die Globalisierung zu stoppen, oder gar rückgängig zu machen. China sieht sich als Erneuerer der Globalisierung und das auf eigene Weise, zum Vorteil unterentwickelter Regionen und verarmter Bevölkerungen. Das tut China natürlich nicht nur aus philanthropischen Gründen. Es ist eine wirtschaftliche und politische Notwendigkeit.

Doris Naisbitt: Trumps Politik festigt Chinas neue Rolle als Verteidiger freier Märkte, und hilft China, mehr Einfluss zu gewinnen in globalen Handels- und Finanzfragen. Fünf Jahre nach der Ankündigung der Seidenstraßen-Initiative hat das Handelsvolumen mit den Ländern entlang der Seidenstraße die fünf Billionen US-Dollar Grenze überschritten. China ist der größte Handelspartner von 25 der 65 Länder, die sich an der Initiative beteiligen, und hat 82 Handels- und Freihandelszonen errichtet. Wenn wir China betrachten, vergessen wir oft, wie langfristig und strategisch es plant. Letztlich gibt es für China nur einen Weg, die globale Ordnung zu ändern, und das ist eine Integration und Stärkung der Schwellenländer.