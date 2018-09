Wohl kaum eine Region spielt in den Expansionsplänen deutscher Mittelständler eine so wichtige Rolle wie Asien. Die Geschäfte der Unternehmen wachsen fast durchweg mit zweistelligen Prozentraten; ständig erweitern die Firmen ihre Fabriken oder bauen neue Fertigungsstandorte. Fuchs Petrolub etwa beschäftigt inzwischen gut 800 seiner insgesamt 5200 Mitarbeiter in Asien. Der Fernost-Umsatz macht mittlerweile fast ein Drittel am Gesamtumsatz von etwa 2,5 Milliarden Euro aus, Tendenz stark steigend. Zurzeit baut das Unternehmen aus Mannheim eine neue Fabrik in Shanghai. „Alles geht nach Asien“, sagt Keller.



Die Suche nach dem richtigen Personal ist dabei eines der größten Probleme für die Mittelständler. Die Unternehmen müssen jedes Jahr Hunderte neuer Mitarbeiter einstellen. Doch die Schulen und Universitäten in vielen asiatischen Ländern können den passenden Nachwuchs oft nicht liefern. Ein System nach Vorbild der deutschen dualen Ausbildung gibt es in Fernost nicht. Ein deutscher Mechatroniker ist deutlich höher qualifiziert als die meisten der viel beschworenen Hunderttausenden Ingenieure, die jedes Jahr die chinesischen Universitäten verlassen. Dort geht oft noch immer Masse vor Klasse.