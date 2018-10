Onlinehändler JD.com drängt in boomenden chinesischen Paketmarkt

Der chinesische Onlinehändler JD.com drängt in den lukrativen Paketmarkt in der Volksrepublik und verspricht sich davon zusätzliche Gewinne. Der Konzern, der mit Unternehmen wie Walmart und Google zusammenarbeitet, will seine bisherigen Zulieferdienste erweitern und sie auch Firmen anbieten, die ihre Waren nicht über die Internetseite von JD.com verkaufen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. „Das ist für uns der nächste Schritt, unser landesweites Logistiknetzwerk besser zu nutzen, das wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben“, sagte der Geschäftsführer der Logistiksparte, Zhenhui Wang.