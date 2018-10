Pixel 3, Slate, Home Assistant Das sind Googles Neuheiten aus New York

Am Dienstag hat Google zu den Klängen des Beatles-Hits „Help“ – ein klarer Verweis auf die Dienste des integrierten Google-Assistenten – das Pixel 3 und die etwas voluminösere Version, das Pixel 3 XL in New York vorgestellt. Daneben bringt das Unternehmen mit dem Pixel Slate einen neuen Tablet-Rechner sowie den Google Home Hub auf den Markt. Dabei handelt es sich um ein smartes Display, das die Steuerung des – idealerweise mithilfe von Googles Diensten vernetzten – Zuhauses per Finger- oder Sprachsteuerung ermöglichen soll.