Rasanter Aufstieg der Volksrepublik China – das schnellere Silicon Valley

Wer gestern verstehen wollte, wohin sich die digitalisierte Zukunft bewegt, der fuhr ins Silicon Valley. Heute lohnt es sich mehr, das Geld in ein Ticket nach Peking, Shanghai oder Shenzhen anzulegen. Die Regierung in Peking will das Land in den kommenden Jahren zum weltweiten Technologie-Führer verwandeln. Allein in Sachen Künstlicher Intelligenz soll bis 2030 in China ein 150 Milliarden US-Dollar schwerer neuer Markt entstehen. Dafür fördert Peking Viertel wie Zhongguancun und pumpt Milliarden in die aufblühende Tech-Industrie.