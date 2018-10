Revolution auf Rädern Was taugen Chinas E-Auto-Pioniere?

China ist nach Einschätzung des Beratungsunternehmen Roland Berger dabei, zum globalen Innovationstreiber in der Automobilindustrie aufzusteigen. Im Rennen um E-Mobilität habe sich das Reich der Mitte schon jetzt eine Führungsposition erarbeitet. „Kein anderes Land ist so fortschrittlich und offen für neue Technologien“, sagt Wolfgang Bernhart, Partner bei Roland Berger. China habe sich längst „von der Werkbank zum Labor der Industrie entwickelt.“



Der Erfolg ist allerdings keineswegs allein der technischen Überlegenheit geschuldet. Die chinesische Regierung hat strenge Vorgaben gemacht. Bereits ab dem kommenden Jahr muss jedes zehnte in der Volksrepublik produzierte Auto ein Elektroauto oder zumindest mit einem Hybridmotor ausgestattet sein. Zugleich fördert der Staat den Verkauf von Elektroautos kräftig: Neben Lotterie und Nummernschild-Versteigerung für Benziner in Großstädten gibt es auch Subventionen beim Kauf eines E-Autos. 700.000 von ihnen sollen allein in diesem Jahrverkauft werden. Nach Schätzungen der Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) werden die Verkäufe umweltfreundlicher Fahrzeuge in China bis 2020 auf 1,4 Millionen Stück in die Höhe schießen. Bis 2025 soll dann ein Fünftel aller verkauften Fahrzeuge in China elektrisch fahren. Der Hype um Elektromobilität ist also staatlich erzwungen.