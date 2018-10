USA und China Handelsstreit lastet auf Asien-Geschäft von Banken

Seit Monaten dominiert ein Thema die politische Agenda zwischen Ost und West: Die USA und China überziehen einander mit Schutzzöllen. Auf jede Maßnahme, die US-Präsident Donald Trump anordnet, um die eigene Wirtschaft zu schützen, folgt ein Gegenschlag - und niemand weiß, wann der nächste Tweet kommt. Diese Ungewissheit und die Angst vor einem Konjunktureinbruch schlägt sich nun auch bei großen Vermögensverwaltern in Asien nieder. Die sonst so handelsfreudigen reichen Kunden in der Region scheuen vor neuen Investitionen und riskanteren Anlagen zurück, wie mehrere Banken erklärten. Bei den Instituten - darunter UBS, Credit Suisse, HSBC, Julius Bär oder Deutsche Bank dürfte sich das in Form geringerer Gebühreneinnahmen bemerkbar machen. Wie groß die Einbußen sind, zeigt sich mit der Veröffentlichung der nächsten Welle an Quartalszahlen Ende Oktober.