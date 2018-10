Wirtschaftsspionage USA klagen Chinesen Xu Yanjun an

Die USA haben inmitten der Spannungen mit China einen Chinesen wegen des Vorwurfs der Wirtschaftsspionage festgenommen. Er habe zahlreiche US-Luftfahrtunternehmen wie etwa die General-Electric-Tochter GE Aviation im Visier gehabt, gab das US-Justizministerium am Mittwoch bekannt. Etwa seit Dezember 2013 habe Xu Yanjun für das chinesische Ministerium für Staatssicherheit die Firmen ausspioniert. Er war bereits seit April in Belgien inhaftiert und wurde am Dienstag in die USA ausgeliefert und auch angeklagt. Am Dienstag wurde er den USA überstellt, nun soll er in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio vor Gericht kommen. Der Fall zeige die direkte Verwicklung der chinesischen Regierung in Wirtschaftsspionage gegen die USA, teilte das FBI mit. Das chinesische Außenministerium bezeichnete die Vorwürfe als „reine Erfindung“.