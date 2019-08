Gabriel Felbermayr: Spitzenökonom: Konjunkturschwäche in Deutschland ist keine Folge der US-Handelspolitik

Berlin Die Konjunkturschwäche in Deutschland ist nach Ansicht des Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, keine Folge der US-Handelspolitik. Ein großer Teil der momentanen Probleme sei hausgemacht, sagte Felbermayr der Zeitung „Welt am Sonntag“. „Wir tun so, als sei Donald Trump an unserem schwachen Wachstum schuld. Nur geben das die Zahlen nicht her.“ Die Regulierung der Wirtschaft, die älter werdende Bevölkerung, die Frage, ob Deutschland im Herbst eine Regierung habe – all das belaste den Standort.