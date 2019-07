Galaxy Fold: Samsung will ab September faltbares Smartphone verkaufen

Seoul Samsung will sein erstes faltbares Smartphone im zweiten Anlauf auf den Markt bringen. Das Galaxy Fold solle ab September in ausgewählten Ländern erhältlich sein, kündigte der weltgrößte Handy-Hersteller am Donnerstag in Seoul an. Das fast 2000 Dollar teure Gerät sei verbessert worden und habe abschließende Tests erfolgreich bestanden.