GAM Fondsanbieter GAM verschärft nach Gewinnwarnung Sanierung

13. Dezember 2018 , aktualisiert 13. Dezember 2018, 11:51 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Rund zehn Prozent der insgesamt mehr als 900 Stellen will GAM im Verlauf des kommenden Jahres abbauen. So will der neue Chef David Jacob das Unternehmen wieder auf Kurs bringen.