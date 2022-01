Gaming-Branche Aufkauf von Spiele-Studios: Sony kontert Microsoft-Deal

Sony nimmt damit deutlich weniger Geld in die Hand als Microsoft: Der Xbox-Konzern will sich die Spielefirma Activision Blizzard insgesamt 68,7 Milliarden Dollar kosten lassen. Von Activision Blizzard kommen neben „Call of Duty“ unter anderem auch „World of Warcraft“, „Diablo“ und das Smartphone-Spiel „Candy Crush“.