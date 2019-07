Gaming: Das Smartphone ist die beliebteste Spiele-Plattform der Deutschen

Insgesamt wuchs der Markt in Deutschland laut Verband im Jahr 2018 um 9 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro Umsatz. Größter Treiber waren demnach Gebühren für Online-Dienste (353 Millionen Euro, plus 97 Prozent) sowie In-Game-Käufe (1,9 Milliarden Euro, plus 28 Prozent).