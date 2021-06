Gamingbranche: EA kauft weiter zu und übernimmt Handygames-Spezialisten Playdemic

Der US-Videospieleentwickler befindet sich derzeit im Kaufrausch: Im Februar erwarb EA Glu Mobile für 2,4 Milliarden Dollar und im Dezember akquirierte es das britische Unternehmen Codemasters für 1,2 Milliarden Dollar. Die Nachfrage nach virtueller Unterhaltung ist in Corona-Zeiten in die Höhe geschossen – die Downloads von mobilen Spielen gingen nach dem Ausbruch der Pandemie in die Milliarden.