Gartner-Studie: Ende des Nachfrage-Booms bei Computern

Lenovo steht weiterhin an der Spitze der weltgrößten Computerhersteller. Im vierten Quartal kam der asiatische Anbieter auf einen Marktanteil von fast einem Viertel und damit weniger als die im Vorjahreszeitraum erzielten 26,5 Prozent, was vor allem an der schwächeren Nachfrage nach Chromebooks lag. HP und Dell aus den USA folgten auf Lenovo.