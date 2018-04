Gastbeitrag: Datendeal statt Datenklau – Warum wir Facebook dankbar sein sollten

Die Spuren, die unsereins im Internet hinterlässt, gehen weit über das Zuckerberg-Imperium hinaus: Wem habe ich wann eine Mail geschickt? Mit wem wie lange telefoniert? Wie oft von wo an wen eine SMS geschickt? Und selbst wenn ich all das nicht tue: GPS-Koordinaten an Smartphone-Fotos, algorithmische Erkennung von Gesichtern, Videoaufzeichnungen an Geldautomaten oder Verkehrsknotenpunkten, Daten in Supermarktkassen, Versicherungen, Behörden.