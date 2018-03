Gastbeitrag: Was ich der neuen Digitalministerin Dorothee Bär gerne sagen möchte

In Katalonien gibt es eine Innovationspolitik, die Früchte trägt. Selbstfahrende U-Bahnen, offene Daten für alle Bürger, Initiativen für smarte Drohnen, Digitalthemen in der Schule und an den Hochschulen. Mit dieser Politik wird die Stadt offener, transparenter und partizipativer. Man setzt auf Open Source und einen Mix aus kleinen und großen Firmen, die in der Stadt tätig sind und die Digitalisierungsprojekte der lokalen Regierung umsetzen. So stärkt man die lokale Wirtschaft.