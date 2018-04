Gastbeitrag zu Agilität: Warum es traurig ist, dass Ihr das erst jetzt versteht!

Es geht immer um gesunden Menschenverstand – gepaart mit einem Gespür für den Kunden. Was möchte er? Was will er? Wie kann er besser werden oder seine Produkte und Dienstleistungen passgenauer am Markt etablieren? Für mich ist das Wort Agilität eins dieser tollen Buzzwörter der letzten Jahre, denn die Arbeitsweise und Haltung, die damit gemeint ist, sollte eigentlich in jedem Unternehmen schon seit Jahrzehnten verankert sein. Traurig, dass es nicht so ist. Irgendwie wurde das verpennt.