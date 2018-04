Gastbeitrag zu Frauen in Führungspositionen: Zeigt Mut: Warum es sich lohnt, die Komfortzone zu verlassen

In Zeiten, in der digitale Transformation alle Branchen nicht nur beeinflusst, sondern auf den Kopf stellt, erweisen sich Komfortzonen als Problem. Mein Rat an alle Frauen mit Führungsambitionen gilt deshalb jetzt mehr denn je: Zeigt Euren Mut, verlasst die Komfortzonen!

Die Logistikbranche ist dynamisch und aufregend und ich nenne sie seit zwei Jahrzehnten mein Zuhause. Derzeit befinden wir uns allerdings in einem grundlegenden Wandel: Big Data, künstliche Intelligenz, Robotik, Drohnen und Game-Changer wie die Blockchain-Technologie treiben die Logistik an, sich konstant weiter zu entwickeln und immer wieder neu zu erfinden.