Gasversorger: Ukraine beschlagnahmt Gazprom-Eigentum

Ende Februar hatte ein Schiedsgericht in Stockholm in einem langjährigen Streit zwischen Moskau und Kiew Gazprom zur Zahlung von mehr als zwei Milliarden Euro an das ukrainische Unternehmen Naftogaz verpflichtet. Streitgegenstand waren die bis Ende 2019 laufenden Liefer- und Transitverträge. Gazprom soll nicht die vereinbarten Mengen Transitgas nach Westeuropa durchgeschleust haben. Der russische Monopolist kündigte an, in Berufung zu gehen. Gleichzeitig will er die Verträge auflösen.