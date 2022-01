GDV: Deutsche Versicherer wollen 2022 wieder stärker wachsen

Die Versicherer in Deutschland hoffen im laufenden Jahr wieder auf ein anziehendes Wachstum. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) prognostizierte am Donnerstag in Berlin einen Zuwachs der Beitragseinnahmen von zwei bis drei Prozent. 2021 blieb die Branche hinter den eigenen Erwartungen zurück. Die Beiträge summierten sich auf 223,4 Milliarden Euro, ein Plus von 1,1 Prozent.