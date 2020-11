GDV: Versicherer kommen „glimpflich“ durch Krise

„Der Rückgang in der Lebensversicherung dürfte bei etwa 2,5 Prozent liegen.“ In der Schaden- und Unfallversicherung rechne der Verband mit einer Abschwächung des Beitragswachstums auf plus 2,1 Prozent. „Damit sind wir bisher vergleichsweise glimpflich durch dieses schwierige Corona-Jahr gekommen.“