Geldanlage: Bundesbank: Trotz Corona 2020 Rekordemission von grünen Anleihen möglich

Laut Bundesbank liegt der Anteil Europas am weltweit ausstehenden Volumen grüner Anleihen derzeit bei über 50 Prozent. Frankreich, Deutschland und die Niederlande seien bei den Anleihe-Emissionen die aktivsten Länder in der EU. Der Euro liege bei den Emissionswährungen grüner Anleihen mit knapp unter 50 Prozent weltweit an der Spitze.