Geldanlage: Wegen Inflation und Niedrigzins – Deutsche Sparer verlieren dieses Jahr 28 Milliarden Euro

Zahlen des Deutschen Aktieninstituts (DAI) zeigen, dass wegen der Niedrigzinsen zuletzt mehr Menschen Anteilsscheine an Unternehmen gekauft haben. 2017 stieg die Zahl der Aktionäre und Besitzer von Aktienfonds im Jahresdurchschnitt um zwölf Prozent auf rund zehn Millionen Bürger. Damit hat Deutschland wieder denselben Stand wie vor der Finanzkrise erreicht – jeder sechste Bürger investiert in Aktien. Im Vergleich zu anderen Industriestatten ist das allerdings immer noch eine niedrige Quote.