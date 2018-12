 Geldautomatensprengung: Zahl der Angriffe auf Geldautomaten hat sich wieder erhöht

Gießen, WiesbadenDie Diebe schlagen früh am Morgen zu. Anwohner schrecken aus dem Schlaf. Die Täter jagen einen Geldautomaten in die Luft, um an die Banknoten im Innern zu gelangen. Und wie so häufig fliehen sie unerkannt vom Tatort, diesmal im mittelhessischen Gießen. Der Automat steht im Erdgeschoss eines Gebäudes, das auch Wohnungen beherbergt.