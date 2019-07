Geldhäuser: Banken in Australien vermeiden höhere Kapitalpuffer

SydneyErfolg für die Bankenbranche in Australien im Kampf gegen schärfere Auflagen: Die Geldhäuser müssen ihre Kapitalpuffer nicht so deutlich ausbauen wie von der Behörden geplant. Die Finanzregulierungsbehörde erklärte am Dienstag, die Institute mussten diesen Puffer bis Anfang 2024 nur um drei Prozentpunkte statt der geplanten vier bis fünf Punkte anheben.