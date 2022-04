Geldhaus: Britische Bank NatWest macht zu Jahresbeginn deutlich mehr Gewinn

Steigende Erträge und höhere Zinsen haben die Gewinne der vom britischen Staat gestützten Bank NatWest zum Start in das Jahr kräftig angeschoben. NatWest erzielte im ersten Quartal einen Vorsteuergewinn von 1,2 Milliarden Pfund –ein Plus von 41 Prozent binnen Jahresfrist, wie das Geldhaus am Freitag mitteilte.