Geldhaus: Commerzbank: Einigung über Jobabbau steht wohl kurz bevor

Anfang April hatte die Bank bereits ein Freiwilligenprogramm für 1700 Mitarbeiter in die Wege geleitet, das im ersten Quartal mit knapp einer halben Milliarde Euro zu Buche schlug. Insgesamt kostet der Umbau 1,8 Milliarden Euro. Ziel von Knof ist es, das Institut wieder nachhaltig profitabel zu machen. 2020 fiel ein Verlust von 2,9 Milliarden Euro an. Bereits in diesem Jahr soll das Betriebsergebnis wieder positiv sein.