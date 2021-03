Geldhaus: Commerzbank: Immobilienfonds fordert Auszahlung von 350 Millionen Euro

Diese Summe, die die Commerzbank wegen Eventualverbindlichkeiten einbehält, sei „exzessiv nach jedweden Industriestandards“, hieß es von Robert Peres, Gründer der gleichnamigen Kanzlei, in einer E-Mail an Bloomberg News. Peres vertritt Investoren, die gemeinsam über zehn Prozent der Fondsanteile halten. Eine Kampagne, bei der sich ihm weitere Investoren anschließen können, soll in Kürze starten. Die Commerzbank wollte die Informationen zunächst nicht kommentieren.