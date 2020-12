Geldhaus: Commerzbank streicht 2300 Stellen – Kostenpunkt: 610 Millionen Euro

Die Commerzbank hat sich mit dem Betriebsrat auf einen Stellenabbau geeinigt. Für den Abbau von 2300 Stellen fallen bis 2024 insgesamt Kosten von 610 Millionen Euro an, wie die Commerzbank am Montag mitteilte. Entsprechende Rückstellungen werde das Geldhaus in der Bilanz für das vierte Quartal 2020 verbuchen. Die Bank dürfte daher für das laufende Jahr einen deutlichen Verlust ausweisen.