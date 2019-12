Geldhaus: Deutsche Bank ernennt neuen Leiter für Beziehungen zu Politik und Aufsicht

Berendes arbeitet seit mehr als 20 Jahren bei der Deutschen Bank und hat Erfahrung in der Finanzabteilung, in der Investmentbank und im Privatkundengeschäft gesammelt. Zuletzt war er Stabschef (Chief of Staff) im Bereich von Konzernchef Christian Sewing. Außerdem ist Berendes Leiter der Betriebsorganisation (Chief Operating Officer) für das Deutschlandgeschäft. Diese Position werde er beibehalten.