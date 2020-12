Geldhaus: Deutsche Bank setzt ihr Renditeziel für das Asiengeschäft hoch

Bis zum Jahr 2022 solle die Eigenkapitalrendite (RoTE) der Kernbank in Asien auf 15 Prozent steigen, also fast doppelt so hoch sein wie das Ziel, das Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing für den gesamten Konzern in Aussicht gestellt hat. Details zum Asiengeschäft will von zur Mühlen am Mittwoch beim Investorentag der Bank vorstellen.