Geldhaus: Deutsche Bank warnt Mitarbeiter erneut vor Kommunikation mit privaten Handys

Die Deutsche Bank verschärft bereits seit geraumer Zeit ihre internen Regeln angesichts strengerer Bestimmungen in den USA. Vorstandschef Christian Sewing kündige letzten Monat an, die Bank untersuche die Verwendung privater E-Mail-Konten für Geschäftszwecke. Kurz darauf wurde das Memo versendet. Außerdem will die Bank die Speicherung der Nachrichten verbessern, die über Firmenhandys versendet werden, sagten mit den Plänen vertraute Personen.