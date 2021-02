Geldhaus: Gewinn der Erste Group bricht ein – Sonderdividende für Aktionäre in Aussicht

Österreichs größtes Geldhaus Erste Group hat im Pandemiejahr wegen milliardenschweren Risikovorsorgen für faule Kredite deutlich weniger verdient. Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn 2020 um 46,7 Prozent auf 783,1 Millionen Euro, wie die in vielen Ländern Osteuropas tätige Bank am Freitag mitteilte. Analysten hatten mit noch höheren Einbußen gerechnet und im Schnitt einen Nettogewinn von 752 Millionen Euro prognostiziert. Im laufenden Geschäftsjahr will das Institut beim Nettogewinn wieder zulegen.