Geldhaus: Manager der Commerzbank müssen sich neu auf ihre Jobs bewerben

Sämtliche Commerzbank-Manager der zweiten Führungsebene müssen sich neu auf ihre Jobs bewerben. Die künftig noch zur Verfügung stehenden Stellen auf der Ebene würden ausgeschrieben und jeder müsse sich bei Interesse erneut darauf bewerben, sagte Bankchef Manfred Knof am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Die Gesamtzahl der Manager in der zweiten Führungsebene nannte er nicht. Bereits im Februar, kurz nach Verkündung der neuen Strategie, wurde die Zahl der Bereichsvorstände reduziert.