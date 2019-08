Geldhaus: Niederländischer Bank ABN Amro droht Geldwäsche-Strafe

Neben den Geldwäsche-Problemen drücken auch die niedrigen Zinsen auf die Ergebnisse von ABN Amro. Bis zum Jahresende 2020 werde der Zinsüberschuss je Quartal um 20 Millionen Euro niedriger ausfallen – ein doppelt so hoher Rückgang wie bislang in Aussicht gestellt. ABN Amro steht mit diesen Problemen nicht alleine da: Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) eine Lockerung der Geldpolitik in Aussicht gestellt hat, haben europäische Banken in den vergangenen Wochen reihenweise ihre Prognosen gesenkt.