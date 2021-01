Geldhaus: Unicredit: Westeuropa-Co-Chef glaubt an baldige Erholung der Konjunktur

Die erneuten Lockdowns in vielen Ländern Europas bereiten der italienischen Bank Unicredit keine großen Sorgen. „Wir glauben, dass sich die Wirtschaft voraussichtlich bis zum Ende dieses Quartals oder zu Beginn des nächsten Quartals aggressiv erholen wird“, sagte der für das Firmenkundengeschäft in Westeuropa zuständige Manager Olivier Khayat in einem Gespräch mit Reuters. „Besonders exportorientierte Firmen werden sich erholen. Dagegen werden Unternehmen, die mit Tourismus und Transport zu tun haben, weiterhin Schwierigkeiten haben.“ In den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres legte Unicredit knapp drei Milliarden Euro zur Seite für drohende Kreditausfälle – mehr als etwa die Deutsche Bank.