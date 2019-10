Geldinstitut: Insolvenz: Danske Bank schließt Filiale in Estland

Dies sei in Abstimmung mit der estnischen Aufsichtsbehörde FSA geschehen. Alle Logos und Schilder der Danske Bank würden in den nächsten Tagen an und im Hauptgebäude des Instituts in der estnischen Hauptstadt Tallinn entfernt. Über die Danske-Bank-Filiale in Estland wurden in den Jahren 2007 bis 2015 verdächtige Zahlungen in einem Volumen von 200 Milliarden Euro abgewickelt.