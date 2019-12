Geldinstitut Minizinsen und schwächere Konjunktur setzen Deutscher Bank zu

„Die Konjunktur hat sich eingetrübt, auch wenn es zuletzt wieder positivere Signale gab, und in der Eurozone sind die Zinsen jetzt noch niedriger als im Sommer erwartet“, schrieb Sewing in einem Brief an die rund 90.000 Mitarbeiter der Bank. „Das geht nicht spurlos an uns vorbei.“ Um das Renditeziel zu erreichen, will die Deutsche Bank unter anderem Negativzinsen an bestimmte Kunden weiterreichen und das Kreditvolumen erhöhen.