Geldinstitute: Stellenabbau bei den deutschen Banken geht weiter

Die Beschäftigen in den Banken können jedoch nicht aufatmen: Der Kostendruck auf die Institute ist durch die anhaltend niedrigen Zinsen und die drohenden Kreditausfälle in der Corona-Krise weiter gestiegen, zudem schreitet die Digitalisierung voran. So will etwa die Commerzbank Finanzkreisen zufolge in den kommenden Jahren rund 10.000 Jobs streichen – das wäre etwa jede vierte Stelle. Die Deutsche Bank hatte bereits im Juli 2019 den Abbau von weltweit 18.000 Jobs angekündigt.