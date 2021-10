Geldinstitute Verdi sagt die geplante Tarifrunde für private Banken ab

Verdi fordert für die Beschäftigten 4,5 Prozent mehr Geld und eine soziale Komponente über 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der Deutschen Bankangestellten-Verband (DBV) fordert 4,8 Prozent mehr. Der DBV will nach eigenen Angaben am Mittwoch mit den Arbeitgebern Gespräche auf Arbeitsebene führen. Ein eigenständiger Abschluss werde aber nicht angestrebt. Die Arbeitgeber haben nach eigenen Angaben eine Erhöhung der Tarifgehälter um insgesamt 3,2 Prozent in drei Stufen bei einer Laufzeit von 36 Monaten angeboten.