Geldpolitik: Anleger rechnen mit Doppelschlag bei Leitzins in Großbritannien noch 2021

Noch vor zwei Wochen war Anlegern eine Zinserhöhung in diesem Jahr eher unwahrscheinlich erschienen. Der Chef der Bank of England, Andrew Bailey, hatte ihnen am Sonntag einen Wink mit dem Zaunpfahl gegeben und gesagt, es gelte zu handeln, wenn man mittelfristig das Risiko von Inflation sehe: „Und deshalb haben wir bei der Bank of England signalisiert, und dies ist ein weiteres solches Signal, dass wir handeln müssen“, fügte er hinzu.