Geldpolitik: Bafin-Chef ruft Banken im Niedrigzins-Umfeld zum Gegensteuern auf

Bafin-Chef Felix Hufeld hat Geldhäuser angesichts dauerhaft niedriger Zinsen dringend dazu aufgerufen, ihre Geschäfte wetterfest zu machen. Das Zinsumfeld sei eine „Realität, die die Banken anerkennen müssen und nicht immer nur bejammern dürfen“, sagte der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) der „Wirtschaftswoche“ in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Die Geschäftsmodelle vieler Institute seien zu komplex. Jedes müsse kritisch hinterfragen, mit welchen Aktivitäten und Produkten wirklich Geld zu verdienen sei. „Da gibt es viel Spielraum, ohne dass die Geldversorgung in irgendeiner Form gefährdet wird“. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte erst vor wenigen Wochen ihre Geldpolitik wegen der aktuellen Konjunkturschwäche weiter gelockert. Damit dürften die Zinsen im Euro-Raum auf absehbare Zeit weiter sehr niedrig bleiben.