Geldpolitik: Bank of England hebt den Leitzins erneut an

Die Zentralbank in London stemmt sich mit dem vierten Zinsschritt binnen sechs Monaten gegen die hohe Inflation. Die Bank of England (BoE) erhöhte ihn am Donnerstag um einen Viertel Punkt auf 1,0 Prozent. Eine solche geldpolitische Straffung hat es seit einem Vierteljahrhundert im Vereinigten Königreich nicht mehr gegeben. Die Entscheidung fiel mit sechs zu drei Stimmen aus, wobei drei Währungshüter vergeblich einen noch größeren Schritt auf 1,25 Prozent gewünscht hatten.