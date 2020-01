Geldpolitik Bank of England signalisiert Zinssenkung 2020 – Pfund fällt

Die britische Notenbank stimmt die Investoren auf die Möglichkeit einer Zinssenkung im Brexit-Jahr 2020 ein. Auf einer Konferenz der Bank of England (BoE) stellte deren scheidende Chef Mark Carney am Donnerstag eine „relativ schnelle“ Reaktion der Währungshüter in Aussicht, falls sich eine anhaltende Schwäche der Wirtschaft abzeichnen sollte.