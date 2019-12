Geldpolitik: Banken greifen bei neuen EZB-Langfristkrediten zu

Banken im Euro-Raum haben sich neue supergünstige Langfristkredite der Europäischen Zentralbank (EZB) gesichert. Bei dem jüngsten längerfristigen Kreditgeschäft - im Fachjargon werden sie „TLTRO III“ genannt - entfielen auf die Institute in einer Auktion insgesamt 97,7 Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.