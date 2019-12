Geldpolitik: Banken zahlen EZB-Langfristdarlehen vorzeitig zurück

Banken im Euro-Raum zahlen in größerem Umfang langfristige Nulltarif-Kredite der EZB frühzeitig zurück. Die Gesamtsumme werde voraussichtlich am 18. Dezember bei 146,8 Milliarden Euro liegen, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag mit.