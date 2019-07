Geldpolitik: Brasilianische Notenbank senkt Leitzins

Brasilia Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins am Mittwoch um einen halben Punkt auf 6,0 Prozent gesenkt. Er war die erste Lockerung der Geldpolitik seit März 2018. Die Wirtschaft des südamerikanischen Landes könnte dieses Jahr erneut in eine Rezession rutschen. Die meisten Ökonomen hatten mit einer Zinssenkung gerechnet, oft aber nur um einen Viertelpunkt. Sie rechnen mit weiteren Senkungen in näherer Zukunft.