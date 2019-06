Geldpolitik: Brasiliens Notenbank belässt Leitzins auf Rekordtief

BrasiliaBrasiliens Zentralbank hat die Leitzinsen das zehnte Mal in Folge nicht angetastet. Die Entscheidung der neun Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses sei einstimmig gewesen, teilte die Notenbank am Mittwoch mit. Das Gremium beließ den Schlüsselzins wie von den meisten Analysten erwartet auf einem Rekordtief bei 6,5 Prozent. Die Notenbank warnte, die jüngsten Daten zeigten, dass die wirtschaftliche Erholung unterbrochen worden sei. Das globale Konjunkturbild sei jedoch nicht mehr so negativ. Allerdings bleibe die Gefahr einer Konjunkturabschwächung.